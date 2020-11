🎥 Scénario incroyable : un défenseur arrête un penalty et qualifie son équipe en MLS

La rencontre des quarts de finale des plays-offs en MLS entre Orlando et New York City a été riche en spectacle.

Orlando s'est qualifié pour la demi-finale des play-offs en MLS en s'imposant durant la séance de tirs au but face à New York City (score final : 1-1, t.a.b. 5-6). Le scénario de cette séance de tirs au but fut rocambolesque.

Le gardien de but d'Orlando, Gallese, a été averti durant la séance pour avoir dépassé sa ligne de buts. Sauf que le gardien péruvien avait déjà écopé d'une carte jaune. Résultat : exclusion pour le portier. Le staff d'Orlando ne pouvait plus effectuer de changements et c'est donc un joueur de champ qui a pris la place au but.

Le défenseur Rodrigo Schlegel a enfilé les gants et a permis à Orlando de se qualifier en stoppant le dernier penalty des joueurs de New York City. Le joueur est devenu le héros de son club le temps d'un soir.