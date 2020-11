Les Zèbres tombent à la maison, La Gantoise se relance

Invaincus pendant près d'un an dans leur antre, les Zèbres ont, après le Standard, été battus pour la deuxième fois à domicile en Championnat cette saison. La faute à des Buffalos solides qui s'offrent leur premier joli coup de la saison (0-1).

Sans Shamar Nicholson, mais avec le retour de Saido Berahino, le Sporting de Charleroi entamait la partie avec son onze habituel et un seul changement par rapport à l'équipe qui avait débuté la rencontre à Malines: le Burundais prenait la place du Jamaïcain aux côtés de Kaveh Rezaei.

Des soucis offensifs en revanche pour Wim De Decker, privé de ses attaquants de pointe, Roman Yaremchuk, Tim Kleindienst et Laurent Depoitre. Ce sont donc Osman Bukari et Roman Bezus qui ont occupé les positions les plus offensives sur l'échiquier gantois.

Première période décevante

Et si les deux équipes ont rapidement affiché leurs intentions offensives, les occasions, elles, se sont fait attendre. C'est globalement La Gantoise qui a dominé la première période, en capturant le cuir. Mais, hormis des coup-francs boxés par les deux gardiens, il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir des opportunités.

La première frappe est partie du pied droit de Sven Kums, elle n'a pas inquiété Nicolas Penneteau qui a tranquillement capté le cuir. Quelques instants plus tard, et après une bisbrouille entre Niklas Dorsch et Kaveh Rezaei, Dorian Dessoleil passait à quelques centimètres de l'ouverture du score, mais son ballon filait à la droite du poteau d'un Sinan Bolat surpris.

Une passe manquée qui change tout

On semblait donc se diriger vers un score de parité logique à la pause, mais les Zèbres ont tendu le bâton pour se faire battre au plus mauvais moment. Juste avant la pause, Dorian Dessoleil loupait une passe en retrait qui permettait à Osman Bukari de filer seul au but. Déjà auteur de cinq passes décisives depuis le début de la saison, le jeune ailier ghanéen en profite pour inscrire le tout premier but de son aventure gantoise.

Menés et quasiment inoffensifs lors des 45 premières minutes, les Zèbres devaient réagir après le repos, c'est qu'ils ont fait. Ce qui a, forcément, offert plus d'espace aux Buffalos et ouvert les débats. Mamadou Fall, contré par Bolat, puis, Roman Bezus, pas assez précis et Vadis Odjidja, dont la frappe était bien négociée par Nicolas Penneteau, ont animé la première partie de la seconde période.

A 20 minutes du terme, Kaveh Rezaei a eu l'égalisation au bout du pied, mais Sinan Bolat et Andreas Hanche-Olsen s'y sont mis à deux pour empêcher le cuir de rentrer. La dernière opportunité de la rencontre pour des Carolos qui ont poussé sans créer le danger dans le dernier quart d'heure.

Avec 16 points, la Gantoise grimpe à la dixième place et se relance, le Sporting de Càarleroi glisse à la troisième, à trois points de Bruges, mais avec un match de retard.