Adriano déçu et frustré : "Je quitte Sclessin avec un goût amer en bouche"

Ce samedi soir, Eupen était à deux doigts de s'imposer au Standard de Liège. Mais Arnaud Bodart en a décidé autrement en égalisant dans les toutes dernières secondes de la partie (2-2).

Meilleur sur le terrain et en supériorité numérique pendant un peu plus d'une mi-temps, Eupen devait et meritait de l'emporter à Sclessin samedi. Mais le Standard de Liège a arraché un point miraculeux via son portier. La déception était évidemment présente côté eupenois à l'issue de la rencontre. "Nous contrôlions déjà la partie à 11 contre 11. Nous jouions bien et savions que cette sorte de derby serait difficile. Mais je quitte Sclessin avec un goût amer en bouche car le Standard égalise dans les derniers instants", a lâché Adriano à l'issue de la partie.

Très polyvalent, l'ancien joueur du FC Barcelone a évolué au sein de l'entrejeu samedi. "J'avais déjà joué à cette position donc je me sentais bien. Je suis là pour aider et j'applique les consignes de l'entraîneur. Je pense avoir effectué une bonne rencontre même si j'ai du mal à digérer ce partage. Une grosse frustration de ne pas avoir gagner ce match", a souligné le back gauche.

Depuis le début de saison, Eupen a du mal à gérer ses matchs et aurait pu empocher beaucoup plus de points. "Nous devons être plus concentrés sur les phases arrêtées car nous en souffrons beaucoup. Concernant notre jeu, nous nous sommes améliorés. Nous faisons partie des équipes qui aiment jouer dans ce championnat. Nous progressons bien et nous continuons de grandir mais il faut être plus lucide à l'avenir", a conclu Adriano.