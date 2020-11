Ligue des Champions: quatre clubs qualifiés dès mardi soir?

Les premiers tickets pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions pourraient tomber dès ce soir.

La quatrième journée de la phase de poules de Ligue des Champions pourrait permettre à plusieurs clubs de valider leur qualification pour le tour suivant. C'est le cas de quatre clubs actifs ce mardi soir.

Groupe E: Chelsea et Seville y sont presque

Les Blues et les lauréats de la dernière Europa League ont frisé le sans-faute depuis le coup d'envoi de la C1 2020-2021 (7 points sur 9). S'ils gagnent tous les deux mardi soir, respectivement à Rennes et à Krasnodar, Chelsea et Séville seront qualifiés pour les huitièmes et se disputeront la première place du groupe lors des deux dernières rencontres.

Groupe G: le Barça en pole, la Juve peut aussi conclure

Verdict identique pour le Barça. Malgré un départ compliqué en championnat, les Blaugrana ont tout gagné en Ligue des Champions. Un partage à Kiev sera même suffisant si la Juventus efface dans le même temps les Hongrois de Ferencvaros. Mais les Bianconeri seront aussi qualifiés s'ils s'imposent et que, dans le même temps, le Barça prend les trois points à Kiev.