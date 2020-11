Cinq clubs sont déjà éliminés en Ligue des Champions, Bruges peut encore rêver (un peu)

La Ligue des Champions a livré ses premiers verdicts avec plusieurs clubs déjà qualifiés, et plusieurs autres déjà éliminés.

Quatre clubs se sont déjà officiellement qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et font partie de deux groupes : au sein du groupe E, Chelsea et le FC Séville, invaincus et n'ayant perdu des points que l'un contre l'autre en partageant, se sont assurés les deux premières places du groupe. Dans le groupe G, avec 12 et 9 points respectivement, le FC Barcelone et la Juventus sont également d'ores et déjà qualifiés.

À l'inverse, plusieurs clubs sont désormais condamnés à se battre pour la troisième place. Il s'agit, tout naturellement, des quatre équipes restantes dans les groupes E et G, à savoir : Rennes, Krasnodar, le Dynamo Kiev et Ferencvaros, mais aussi du Zenit Saint-Pétersbourg dans le groupe du Club de Bruges. À l'inverse, Bruges n'est pas encore mathématiquement éliminé dans la course aux 8es de finale : deux victoires et les Blauw & Zwart dépasseront la Lazio, qui compte 4 points d'avance dans le groupe F.