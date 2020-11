Claude Makélélé revient sur son départ du Real Madrid : "La vérité est sortie"

Pas considéré à sa juste valeur au sein de l'équipe des "Galactiques", l'ancien milieu de terrain n'avait pas digéré l'attitude de ses dirigeants madrilènes et il a décidé de quitter le club merengue en 2003.

Claude Makélélé est revenu en détail sur cet épisode pour le magazine Four Four Two. "Après ma troisième saison, la direction m’a dit qu’elle était ravie de mes performances et m’a promis une augmentation comme récompense. (...) Puis David Beckham a été recruté et nous sommes partis en stage de préparation et on m’a dit que l’augmentation n’était plus possible. Que je pouvais prolonger, mais pas aux mêmes termes. On m’a dit que je devais déjà m’estimer heureux de jouer au Real Madrid", a raconté l’ancien international français.

"J’ai senti que c’était fini et que je voulais partir. Au début, il n’y a pas eu d’offres, aucun club ne pensait vraiment que le Real me laisserait partir. Mais j’ai commencé à pousser un peu, la vérité est sortie. J’ai dit à la direction du Real Madrid que des clubs étaient intéressés, mais ils ont prétendu le contraire. Ils pensaient que j’allais accepter la situation. Quand ils ont réalisé que c’était sérieux, c’était trop tard. Ils m’ont fait une offre avec le même salaire que certaines stars de l’équipe. Mais dans mon esprit, mon choix était fait", a conclu l'ancien coach d'Eupen.