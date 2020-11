La tristesse de Diego Simeone: "Je me sens vide"

L'entraîneur des Colchoneros a été l'équipier de Maradona au FC Séville.

Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atletico Madrid, n'a pas manqué de réagir au décès de son compatriote Diego Maradona, mercredi à 60 ans après un arrêt cardiaque.

En conférence de presse, à l'issue du nul concédé par le club de la capitale face au Lokomotiv Moscou (0-0) lors de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le technicien argentin des Rojiblancos avoue ne pas avoir cru à la nouvelle de la disparition d'El Pibe de Oro, à qui il a rendu hommage.

"C'est difficile, vraiment difficile... Quand on vous appelle au téléphone pour vous dire que Diego est décédé, vous n'y croyez pas. Diego ne peut pas mourir. Une légende nous quitte, un joueur qui nous a transmis sa hargne afin de se battre pour des choses positives et contre des choses négatives mais en allant toujours de l'avant. Il nous a encouragé quand nous étions plus jeunes car nous avons grandi avec lui. J'ai 50 ans et Diego en avait 60 donc nous avons la même vision du football. À Séville, il m'a accueilli de façon extraordinaire avec sa famille. J'étais encore jeune à cette époque. Il a marqué les esprits avec la sélection argentine. Je le répète, quand quelqu'un vous annonce ce genre de choses... Vous n'arrivez pas y croire, ce n'est pas possible. Il est fort, il parvient toujours à s'en sortir, mais pas cette fois. J'ai la sensation qu'il sera toujours là parmi nous, en particulier pour les Argentins car c'est un mythe absolu pour nous. Cela nous plonge dans une énorme tristesse, je me sens vide... Diego est mort... Non, ce n'est pas possible. Je témoigne toute mon affection envers sa famille. Je suis tellement triste."