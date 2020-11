Konstantinos Laifis confirme les rumeurs : "Il y a eu quelque chose avec le club italien"

Alors que son avenir à Liège était incertain cet été, Konstantinos Laifis poursuit son aventure au Standard. Pourtant, le défenseur des Rouches aurait pu rejoindre la Serie A.

Annoncé sur le départ pendant une bonne partie du dernier mercato estival, Konstantinos Laifis est finalement resté au Standard. Dans des propos accordés à La Dernière Heure, l'international chypriote (39 capes) est revenu sur son été agité du côté de Sclessin.

Le défenseur de 27 ans a confirmé qu'il avait eu des contacts avancés avec une formation italienne. "C’est vrai qu’il y a eu quelque chose avec le club italien mais cela ne s’est pas fait. C’est ma cinquième année au Standard et je suis heureux ici. Je ne pense plus à cet épisode et je ne pense pas encore au prochain mercato. On verra ce qu’il se passera."

Selon les indiscrétions obtenues par le média francophone pendant l'été, un transfert vers la Sampdoria de Gênes était proche d'aboutir. Une indemnité de 5 millions d'euros était à l'étude. Finalement, quelques mois plus tard, après un passage sur le banc, le numéro 34 a profité de la grave blessure de Zinho Vanheusden pour regagner sa place dans le onze de départ des Rouches.