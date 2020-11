Clement revient sur le parcours de son équipe en Ligue des Champions: "On aurait signé des deux mains"

Cette semaine, le Club de Bruges a pris une deuxième claque en Ligue des Champions et contre le même adversaire, le Borussia Dortmund. L'entraîneur de Bruges a tenu à remettre l'église au milieu du village.

Quatre points sur douze, une campagne qui avait très bien débuté et deux claques reçues contre le ténor du groupe, le Borussia Dortmund: la saison européenne de Bruges est pour le moment mi-figue mi raisin.

Mais ce vendredi en conférence de presse, Philippe Clement a tenu à remettre les choses en place, et a aussi rappelé le sentiment des uns et des autres avant que la campagne ne commence: "Si au début de la Ligue des Champions, on nous avait dit que nous pourrions nous assurer de la troisième place avec une victoire à domicile contre le Zenith, tout le monde aurait signé des deux mains. Un nul serait aussi positif mais je vous le dit: nous jouerons pour la victoire".

Cette rencontre, la plus importante de la saison pour le champion en titre sur la scène européenne cette saison, se disputera mercredi à 21h00.