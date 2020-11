Deux mois plus tard, l'Antwerp va enfin pouvoir compter sur une recrue

Après plusieurs mois d'absence, Guy Mbenza est à nouveau opérationnel. La dernière recrue de l'Antwerp pourrait prendre place dans le groupe ce lundi.

Guy Mbenza aperçoit enfin le bout du tunnel. Après deux mois sans jouer, le joueur de 20 ans devrait enfin pouvoir retrouver les terrains. D'après les informations de la Gazet van Antwerpen, le numéro 9 pourrait bien faire partie des éléments retenus par Ivan Leko pour la réception d'OHL demain soir (coup d'envoi à 20h45).

Pour rappel, l'international congolais (2 capes) avait rejoint le Great Old le 5 octobre dernier, en toute fin de mercato. Pourtant, au moment de sa signature, le natif de Brazzaville était blessé et n'avait plus joué depuis le 16 août avec le Club de Bruges. Touché aux adducteurs, son absence a finalement duré plus de temps que prévu.

Son retour donne une option supplémentaire à Ivan Leko sur le front de l'attaque au moment de composer son onze de départ. Jusqu'à présent, le technicien croate ne disposait que d'un seul véritable avant-centre de métier, en la personne de Dieumerci Mbokani. Mais bien que le buteur de 35 ans paraisse infatigable, l'enchaînement des matchs devrait impliquer une rotation dont pourrait profiter Guy Mbenza pour faire ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs.