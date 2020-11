Rien ne va plus pour La Gantoise, corrigé par Zulte-Waregem

Les Buffalos ne parviennent pas à sortir de la spirale négative.

La Gantoise accueillait Zulte-Waregem lors de la 14e journée de JPL.

Malgré une campagne catastrophique en Europa League, les hommes de Wim De Decker semblaient avoir redressé la barre en championnat après leur 7/9. Cependant ils n'ont pas réussi à confirmer la tendance à domicile contre Zulte-Waregem, une équipe pourtant mal classée.

Omar Govea ouvrait le score (27e) d'un superbe coup-franc. Tomas Chory doublait alors la mise dix minutes plus tard, bien servi par Srarfi. Jelle Vossen en fin de match scellait le score et une victoire qui fait du bien pour Francky Dury et ses hommes.

Pour Gand toutefois, il s'agit déjà de la 8e défaite de la saison. Ils tenteront de se racheter face au Slovan Liberec avant de se déplacer à Ostende.