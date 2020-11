Felice Mazzu profite de la défaite: "Tout le monde nous voyait partis pour le titre"

L'Union avait l'occasion de s'envoler avec 10 points d'avance sur Seraing, mais les Métallos sont désormais plus proches que jamais des Bruxellois.

Felice Mazzu avait la tête des mauvais jours. En plus de la défaite, son équipe n'a pas montré son meilleur visage, même si avec son expérience l'ancien coach de Charleroi préfère voir les avantages de cette défaite.

"C'était un match difficile, comme on s'y attendait comme une belle équipe de Seraing qui maîtrise le ballon et les transitions vers l'avant, avec des joueurs qui apportent de la vitesse. On prend surtout un but gag, ce qui est dommage car on a eu des situations dangereuses avant. Du coup, nous avons couru après le score mais nous avons été irréguliers, avec un manque d'idées claires pour marquer".

Pour Mazzu, cette défaite pourrait... reconcentrer ses joueurs: "On sort d'une belle période, mais cette défaite elle devait arriver un jour. Ca aura l'avantage de remettre mon équipe sur pied, mais aussi tout le monde au club ou dans notre entourage qui nous voyait déjà partis pour le titre. On va se remettre en question, retrouver nos valeurs et nous remettre au travail".