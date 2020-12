🎥 Frank De Bleeckere décortique le but annulé de Michel Vlap lors du Clasico

Le seul véritable moment chaud du Clasico de dimanche, rapidement refroidi par le drapeau levé du juge de ligne.

Et sans surprise, le Département arbitrage de l'Union Belge valide la décision prise par le quatuor arbitral et confirmée par le VAR dimanche soir. Si Lukas Nmecha ne touche pas le ballon et que c'est Michel Vlap qui le pousse au fond, le joueur allemand "est considéré comme actif et a une influence sur le jeu", estime Franck De Bleeckere dans son rapport hebdomadaire.