L'Inter abat sa dernière carte en Ligue des Champions

Battus à Madrid la semaine dernière, Romelu Lukaku et ses coéquipiers n'ont plus leur destin en main en Ligue des Champions.

La saison dernière déjà, l'Inter avait dû se contenter de la troisième place en Ligue des Champions. Le spectre d'une nouvelle élimination dès la premier tour plane à nouveau sur les hommes d'Antonio Conte, qui occupent, avec deux unités, la dernière place d'un groupe emmené par Gladbach (8 points), devant le Real (7) et le Shakhtar (4).

Autant dire que le déplacement à Mönchengladbach de mardi soir sera capital. "On a commencé cette campagne avec notre destin en main, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas", admet Antonio Conte. "Et le seul moyen de garder notre destin en mains est de gagner cette rencontre."

Mais le technicien italien et ses joueurs savent que "ce ne sera pas facile". "Ils ont montré en Ligue des Champions à quel point ils étaient forts. Mais c'est une occasion à saisir et ce sera un test important pour nous."