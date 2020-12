Marcelo affiche des statistiques très inquiétantes avec le Real Madrid !

Le back gauche brésilien est-il sur le déclin ? C'est la question que se pose la presse madrilène. Il faut dire que Ferland Mendy est devenu titulaire indiscutable au poste de back gauche.

Depuis le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid le 11 mars 2019, le club merengue a disputé 59 rencontres de Liga, enregistrant au passage 10 défaites. Et à chacun de ces revers, Marcelo était titulaire.

Sans l'international brésilien, les chiffres de la Casa Blanca sont excellents : 20 victoires, 10 nuls et aucune défaite. Marcelo a été titularisé six fois cette saison toutes compétitions confondues. Résultat, 4 défaites et deux victoires. De quoi relancer les débats au sujet de son avenir au Real Madrid.