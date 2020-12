Clap 500 pour Vormer, qui désigne ses 5 coéquipiers préférés depuis le début de sa carrière

Ce mercredi soir face au Zénith, Ruud Vormer disputera son 500ème match chez les pros.

Ruud Vormer, âgé de 32 ans, passe donc un cap dans sa carrière. Il disputera ce mercredi soir contre le Zénith en Ligue des Champions son 500ème match chez les pros. A cette occasion, pour HLN, il a désigné 5 coéquipiers ou ex-coéquipiers avec qui il a aimé le plus jouer.

"Dans la liste.... Je dirais déjà Hans Vanaken, pas besoin de vous le présenter vous le connaissez. Il y a aussi Mousa Dembélé (à l'AZ) qui savait dribbler n'importe qui et garder le ballon comme personne. Ce sont d'excellents joueurs. Je ne peux pas non plus oublier Graziano Pellé, qui savait marquer sans se poser de questions. En défense j'ai aussi connu Stefan De Vrij, qui est maintenant à l'Inter. Un défenseur costaud qui n'était jamais blessé. Enfin, José Izquierdo. Quelle vitesse, et puis il savait mettre l'ambiance dans le vestiaire".

Ruud Vormer espèrera quoi qu'il en soit une victoire de ses couleurs ce mercredi.