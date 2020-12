Les joueuses du Brésil décident de ne plus arborer les 5 étoiles masculines sur leur maillot

Le Brésil a annoncé que sa sélection féminine, qui arborait jusqu'ici les étoiles de champion du monde remportées par la Seleçao masculine, n'en porterait désormais plus aucune (en attendant de gagner une Coupe du Monde féminine). Un choix qui n'est pas une première, bien au contraire : l'Équipe de France féminine, par exemple, n'arbore pas les étoiles des Bleus.

Brazil's women's national team are dropping the stars, which signified the 5 World Cup wins of the men's team, from their shirts. ⭐️



"We are going to win our star, we are going to carry the star that we are going to win". pic.twitter.com/q4HjH42OjT