La Lazio prête à recevoir Bruges : "Une équipe expérimentée et soudée"

Le FC Bruges s'est offert une finale à Rome : l'Europa League est assurée, une victoire sur la pelouse de la Lazio sera synonyme de huitièmes de finale de C1.

Le résultat du match entre le Borussia Dortmund et la Lazio Rome permet au Club de Bruges de se déplacer à Rome avec un objectif : la qualification en cas de victoire. Mais les Romains ne se laisseront pas faire. "Nous aurions mérité plus. Sans ces arrêts de Burki en fin de match, nous aurions assuré la qualification", regrette Simone Inzaghi après le partage à Dortmund (1-1). "Généralement, avec 9 points en 5 matchs, vous êtes qualifié. On va d'abord penser au match de samedi, puis on se concentrera sur la réception de Bruges, qui est une équipe soudée et expérimentée".

Même discours du côté de l'ancien de Genk, Sergej Milinkovic-Savic : "On a été plus dangereux qu'eux et on aurait pu mieux faire, mais on est contents du résultat. Maintenant, on va tout donner face à Bruges pour passer le prochain tour", espère le Serbe. Pepe Reina espérait de son côté finir le travail ce mercredi : "On savait que défaite ou nul, ça ne changeait rien en vue du dernier match, donc on voulait gagner. Malheureusement, ce deuxième but n'est pas tombé. Il faut se reconcentrer sur notre match de championnat (contre La Spezia, nda) et aborder de la meilleure façon possible le match contre Bruges. Nous sommes sur la bonne voie, mais il reste un match".