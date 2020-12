La crise s'installe à Charleroi: "Surtout ne pas baisser la tête"

Le début de saison, quand rien ne résistait aux Zèbres, semble désormais bien loin au Mambourg, mais Karim Belhocine et ses joueurs ne veulent pas "baisser la tête" et rapidement mettre fin à la série noire.

Trois défaites consécutives, un maigre de bilan de cinq points engrangés au cours des huit dernières rencontres: le Sporting de Charleroi n’y arrive plus. Une tendance qui s’est encore confirmée avec une pale prestation et une défaite contre Waasland-Beveren, mercredi soir.

Une rencontre qui s’est essentiellement jouée en première mi-temps, avec le but d’ouverture et l’exclusion de Marco Ilaimaharitra "C’est le foot. Quand tout ne tourne dans votre sens… Ça nous a réussi avant, ça ne nous réussit plus maintenant", regrette Modou Diagne.

"Plus bas que terre"

Mais les Zèbres ne veulent pas tomber dans le pessimisme à tout va. Ils ont surtout l’intention de redresser la barre. "On a tous connu des moments ça où rien ne va plus, ce n’est surtout pas le moment de baisser la tête", insiste le défenseur central carolo.

"Là, on est plus bas que terre, on ne peut plus descendre, il faut rebondir. Retrouver l’efficacité, offensive et défensive pour gagner des matchs. Il faut redevenir le Sporting de Charleroi qu’on a été pendant plus d’un an. Cette équipe qui cravache pour gagner des matchs." Un discours conquérant que les Zèbres devront mettre en pratique, dès lundi, sur leur terrain contre Courtrai. Pour éviter de s’enfoncer encore un peu plus dans la crise.