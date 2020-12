Malgré sa boulette face à Liverpool, l'attitude d'André Onana est mise en avant : "Il est très mature"

Une boulette d'André Onana et Liverpool a inscrit l'unique but de la rencontre en Ligue des Champions.

En semaine face à Liverpool, l'Ajax a perdu sur le plus petit écart. André Onana a fait une erreur qui coûte cher. Mais le gardien de but de l'Ajax s'est montré très critique envers lui-même par la suite.

L'ancien international néerlandais et ancien joueur passé par le PSV ou encore Lokeren René van der Gijp, salue la mentalité exemplaire du portier camerounais : "Je trouve ça génial. Il ne fait jamais d'erreur et maintenant qu'il en fait une, il ne se cache pas et assume directement. Il est très mature."

"Sur la phase, je ne pense pas qu'il aurait pu attraper le ballon. Il pensait que le ballon passerait au-dessus et il ne s'est pas positionné pour l'attraper. Il ne pouvait pas l'atteindre de l'endroit où il se tenait", poursuivait l'analyste lors de l'émission Veronica Inside.