L'arbitre de la rencontre entre la Lazio et le Club de Bruges est connu

Le champion de Belgique disputera une rencontre cruciale au Stadio Olimpico de Rome ce mardi soir. En cas de victoire, les Blauw en Zwart se qualifieraient ainsi pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Cüneyt Çakir, 44 ans, a été désigné par l’UEFA, l’Union des associations européennes de football, comme arbitre du match de Ligue des champions entre la Lazio et le Club Bruges ce mardi. Le Turc a déjà dirigé d’importants matchs en Ligue des Champions, au Mondial et à l’Euro. Ainsi, en 2015, il était l’arbitre de la finale de la Ligue des champions entre Barcelone et la Juventus.

Demain, le Club de Bruges tentera de devenir le troisième club belge à s’extraire de la phase de groupes de la Ligue des champions, après Anderlecht en 2000/2001 et La Gantoise en 2015/2016. La Lazio est actuellement deuxième du groupe F avec 9 points, deux de plus que les Brugeois, qui doivent s’imposer pour avancer au tour suivant.