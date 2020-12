🎥 Première clean sheet et penalty arrêté pour Rémy Descamps: "Une vraie note positive"

Le principal point positif de la soirée de lundi pour le Sporting de Charleroi.

Le Sporting de Charleroi devra encore patienter avant de renouer avec la victoire en championnat, mais les Zèbres ont au moins su tenir le zéro contre Courtrai. Un bonheur que la défense de Charleroi n'avait plus connu depuis le 31 octobre.

Et que Rémy Descamps n'avait pas encore connu en Pro League. "C'est une vraie note positive. Ça va nous redonner confiance et ça va nous faire du bien", estime le portier français. D'autant plus satisfaisant pour Rémy Descamps qu'il a détourné le penalty de Pelé Mboyo à dix minutes du repos. En partant du bon côté... "J'avais mon travail avec les autres gardiens et l'entraîneur des gardiens, j'avais vu qu'il ouvrait souvent le pied et j'ai décidé d'aller de ce côté-là et ça m'a réussi."

Mais au-delà de ça, cette clean sheet, c'est aussi celle de toute l'équipe pour le gardien français, qui disputait son deuxième match consécutif entre les perches. "Un penalty arrêté et une clean sheet, ça met le gardien en valeur, mais c'est le travail de tout le groupe. Parce qu'on a fait beaucoup de kilomètres, on s'est arraché dans tous les duels... Donc franchement, on peut retenir des notes positives sur ce match", conclut-il.