Ligue des Champions: l'Inter privé d'un cadre pour le match de la dernière chance

Un coup dur pour Antonio Conte, en vue de la dernière rencontre de la phase de poules.

L'Inter Milan devra, à nouveau, faire sans Arturo Vidal, mercredi, en Ligue des Champions. Suspendu la semaine dernière, le milieu de terrain chilien ne sera pas en état de reprendre sa place dans le onze de base. Il souffre d'une blessure à la cuisse. Radja Nainggolan ne sera pas non plus de la partie et Nicolo Barella est incertain.

Dernier de leur groupe avant la dernière journée, les Nerazzurri joueront leur va-tout, mercredi soir contre le Shakhtar. Pour se qualifier, l'Inter doit non seulement effacer les Ukrainiens, mais aussi espérer que le duel entre le Real et le Borussia Mönchengladbach ne se solde pas par un partage.