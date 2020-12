MLS : l'affiche de la finale de dimanche est connue

Dans la nuit de lundi à mardi, les Seattle Sounders ont décroché leur place en finale de la Major League Soccer (MLS) après un match complètement fou contre Minnesota United (3-2).

Menée de deux buts à 23 minutes du terme, la franchise de l'Oregon a réussi l'un des comebacks de l'année en inscrivant trois buts dans le dernier quart d'heure de jeu.

En finale, Seattle affrontera Columbus Crew qui jouera à domicile puisque le match se jouera au Mapfre Stadium dans l'Ohio.

