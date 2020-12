Meilleurs buteurs européens: Paul Onuachu (KRC Genk) domine le Vieux Continent

Le Nigérian n'arête pas d'empiler les buts cette saison avec Genk et a encore planté un doublé le week-end dernier contre l'Antwerp.

Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi repris dans ce top 10 des meilleurs buteurs européenns, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche.

Ce week-end, Paul Onuachu a inscrit un doublé ce dimanche contre l'Antwerp (4-2) et compte désormais 14 buts en 14 matchs de Jupiler League. Ses deux buts lui ont permis de passer devant un certain Robert Lewandowski, qui trônait jusque-là fièrement en tête. Le buteur du Bayern Munich est resté muet lors du choc contre le RB Leipzig (3-3). C'est Dominic Calvert-Lewin qui complète le podium. L'attaquant anglais d'Everton a inscrit un but ce samedi contre Burnley (1-1). À noter que Théo Bongonda s'est hissé à la dixième place suite à un nouveau but ce week-end. Raphael Holzhauser (Beerschot) échoue aux portes de ce top 10 avec 10 réalisations.

Le classement des top buteurs européens :

1) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 14 buts en 14 rencontres (1077 minutes)

2) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 12 buts en 9 rencontres (727 minutes)

3) Dominic Calvert-Lewin (23 ans/Angleterre/Everton) - 11 buts en 11 rencontres (970 minutes)

4) Zlatan Ibrahimovic (39 ans/Suède/AC Milan) - 10 buts en 6 rencontres (529 minutes)

5) Erling Braut Håland (20 ans/Norvège/Borussia Dortmund) - 10 buts en 8 rencontres (651 minutes)

6) Pedro Gonçalves (22 ans/Portugal/Sporting CP) - 10 buts en 8 rencontres (684 minutes)

7) Kylian Mbappé (21 ans/France/Paris Saint-Germain) - 10 buts en 9 rencontres (604 minutes)

8) Sekou Koita (21 ans/Mali/Red Bull Salzbourg) - 10 buts en 10 rencontres (527 minutes)

9) Heung-min Son (28 ans/Corée du Sud/Tottenham) - 10 buts en 11 rencontres (911 minutes)

10) Théo Bongonda (25 ans/Belgique/Genk) - 10 buts en 11 rencontres (920 minutes)