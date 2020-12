Surprises au Napoli : deux joueurs rétablis du Covid de nouveau testés positifs

Contaminés par le Covid-19 durant la dernière trève internationale, Elseid Hysaj et Amir Rrahmani semblaient s'être rétablis et ne plus présentés de risques de contagion. Mais les tests effectués hier par le Napoli ont indiqué l'inverse...

Retournement de situation inattendu au Napoli cet après-midi. En début de semaine dernière, Elseid Hysaj et Amir Rrahmani, qui avaient contracté le Covid-19 en novembre, avaient pu reprendre l'entraînement avec leurs coéquipiers après avoir été testés négatifs quelques jours plus tôt. Mais aujourd'hui, le club napolitain vient d'annoncer que les deux joueurs avaient de nouveau été testés positifs... 📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di Amir Rrahamani ed Elseid Hysaj che si sono ripositivizzati e andranno immediatamente in isolamento domicialire in attese di un nuovo tampone. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2020 En effet, cet après-midi, dans un communiqué publié sur leur compte Twitter, les Gli Azzurri ont expliqué que les résultats des tests protocolaires effectués au sein de l'effectif hier matin avaient tous été négatifs, à l'exception de ceux concernant l'international albanais et l'international kosovar. Par conséquent, ces derniers ont de nouveau été placés en isolement en attendant de passer une enième fois le test...