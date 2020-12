Belhocine positive: "C'est dans ces moments-là qu'on voit la force d'un groupe"

Ce samedi à 20h45, le Sporting de Charleroi se déplacera au Stayen pour tenter de retrouver le chemin de la victoire.

Le Sporting de Charleroi est dans le creux. Depuis quelques semaines, la victoire se refuse aux hommes de Belhocine et ce dernier est revenu sur la période délicate de son équipe: "Je n’ai jamais dit qu’on avait été bon dans ce match, mais tout n’était pas non plus mauvais. J’ai vu une réaction de mes joueurs, qui ont voulu faire mieux et qui se sont motivés et encouragés à la pause. On a ensuité gagné des duels. Le penalty arrêté par Rémy Descamps et la réaction des autres joueurs qui se sont battus pour être premiers sur le deuxième ballon qui a suivi, c’est un moment important", a déclaré l'entraîneur français en conférence de presse ce vendredi.

"La réaction de mes joueurs après la pause combinée à l’obtention d’un point, même si sur le plan comptable, ce n’est pas incroyable, peut faire du bien. Le groupe vit bien et c’est dans des moments comme ceux-ci qu’on voit la force d’un club, d’un groupe et je n’ai aucun doute sur le fait que Charleroi a tout pour se relever."

Le déplacement de ce samedi, sur la pelouse synthétique du Stayen, n'est jamais simple en temps normal mais ici il y a une inconnue supplémentaire: ce sera la première rencontre de Peter Maer à la tête des Canaris: "Ce n’est pas la première fois depuis que je suis à Charleroi qu’on affronte une équipe qui a changé d’entraîneur. Je ne sais pas si ça peut avoir un choc psychologique ou pas pour Saint-Trond. Ce changement d’entraîneur va peut-être amener des modifications et c’est pour ça que c’est avant tout sur nous-mêmes que nous devrons être concentrés."