"L'annus horribilis" d'Ivan De Witte à Gand

Les Buffalos passent à côté de leur sujet depuis le début de saison et Ivan De Witte ne le cache pas: il vit sans doute les mois les plus compliqués de son règne gantois.

Le président de la Gantoise en a pourtant vécu des moments compliqués, mais sans doute pas autant que depuis le début de cette saison. "Cela fait plus de 20 ans que je suis président et 2020 aura été mon annus horriblis", estime-t-il dans un entretien accordé à Sporza.

"Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu le coronavirus, les blessures et de moins bonnes décisions. Il y a six mois, tout allait bien et puis des choses se sont passées. Cela n'a pas été facile. Nous connaissons maintenant une période difficile. Nous avons pris bon nombre de mauvaises décisions, mais nous essayons de corriger le tir et nous y parviendrons."

Le plus tôt sera en tout cas le mieux pour les Buffalos qui, en plus d'une campagne d'Europa League désastreuse, occupent seulement la 13e place de Pro League à neuf unités, déjà, du top 4.