Le bilan catastrophique de Ronald Koeman à la tête du Barça

Le technicien néerlandais ne fait pas l'unanimité au sein du club catalan et pour cause, son bilan ne parle par pour lui.

Après 16 matchs officiels à la tête du FC Barcelone, Ronald Koeman a connu le pire début de règne sur le banc du Camp Nou depuis son compatriote Frank Rijkaard il y a 17 ans lors de la saison 2003/04.

Rijkaard avait glané huit victoires, concédé cinq nuls et perdu trois rencontres sur ses 16 premiers matchs. Les troupes de Koeman ont remporté neuf des 16 matchs joués, partagé l'enjeu deux fois mais perdu à cinq reprises.

Ce bilan fait de Koeman l'entraîneur de Barcelone avec le plus de revers lors de ses 16 premiers matchs ces dernières années. Luis Enrique et Quique Setien s'étaient inclinés trois fois, Pep Guardiola, Ernesto Valverde et Tito Vilanova avaient enregistré deux défaites, tandis que Tata Martino est resté invaincu.

Ronald Koeman est pour l'instant sous pression au Barça, et les matchs à venir seront autant de tests décisifs pour son équipe.