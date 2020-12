Vincent Euvrard a un plan pour le RWDM : "J'ai une certaine philosophie de jeu en tête"

Débarqué sur le banc du RWDM ce lundi, Vincent Euvrard a donné sa première conférence de presse d'avant-match. Le nouveau T1 du club de Molenbeek a des idées claires pour son équipe.

Nouveau coach et nouvelle philosophie ? Quelques jours après avoir remercié Laurent Demol, le RWDM a confié les rênes de son équipe première à Vincent Euvrard, dont la nomination a été officialisée ce dimanche. Présent en conférence de presse avant la rencontre de demain face à Seraing (16h), l'ancien coach d'OHL a dévoilé ses objectifs.

Dans des propos relayés par La Dernière Heure, le nouveau T1 du club bruxellois a confié qu'il avait un plan précis pour son équipe. "Mon premier objectif n’est pas d’avoir le plus de possession de balle à la fin d’un match. Le plus important, c’est de trouver le moyen de se créer le plus de possibilités pour atteindre l’objectif fixé. J’ai une certaine philosophie de jeu en tête et j’espère que les joueurs l’appliqueront dès que possible."

Pour rappel, avant de rejoindre le club de Molenbeek, Vincent Euvrard était libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Louvain en juin dernier. Le technicien de 38 ans compte 62 matchs de Proximus League sur l'ensemble de sa carrière d'entraîneur, pour un total de 25 victoires, 11 nuls et 26 défaites, soit 1.39 points par match en moyenne.