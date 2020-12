Yari Verschaeren : Anderlecht fixé sur sa blessure et sa durée d'absence

En conférence de presse, Vincent Kompany faisait la grimace au moment d'évoquer la blessure de Verschaeren mais préférait attendre le verdict médical.

Finalement, les examens médicaux effectués sur le médian, qui s’était mal réceptionné au niveau de la cheville ne montrent aucune fracture.

Cependant, le Sporting connait désormais la durée d'absence de son joueur : "Aucune fracture n’a été constatée, mais bien une lésion musculaire et ligamenteuse. Le staff médical des Mauve et Blanc suivra de près Yari dans les prochains jours, mais il table dans un premier temps sur une indisponibilité de 4 à 6 semaines."

UPDATE | Blessure Yari.



👉https://t.co/AhOYKD5jhY



Get well soon, Yari. Tu reviendras plus fort. 🟣⚪️💪 pic.twitter.com/fy81kRjqva