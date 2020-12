Le Cercle de Bruges n'y arrive plus : "Il faut oser mouiller le maillot"

Les joueurs du Cercle vivent une passe compliquée. Défaits à Ostende, les Groen en Zwart n'auraient pu revendiquer plus malgré un dernier quart d'heure plus consistant.

A l'issue de la rencontre, Thomas Didillon était clair : "Ce n'était pas bon", soupirait-il. "Nous devons nous remettre en question et comprendre que nous devons tout donner, que ce soit à l'entraînement ou pendant le match. Rien ne sert d'utiliser des mots durs ou de prendre des mesures drastiques. On doit résoudre ce problème ensemble".

Charles Vanhoutte, qui est entré en début de seconde période, partageait l'avis de son gardien : "C'était calme dans le vestiaire. Nous savions qu'ils laissaient des espaces dans leur dos mais nous n'avons jamais su en profiter. Nous sommes en pleine crise de confiance et il faut se ressaisir au plus vite. Nous devons nous battre et à nouveau oser mouillet le maillot".

L'équipe de Paul Clement présente un bilan comptable plutôt inquiétant : sur les sept dernières rencontres, les Groen en Zwart n'ont engrangé que trois points. Une petite crise semble s'installer chez les Brugeois. La semaine prochaine, le Cercle devra négocier un déplacement difficile du côté du Beerschot.