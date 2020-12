🎥 Marouane Fellaini marque et rejoint la finale de la Coupe de Chine

Le Shandon Luneng de Marouane Fellaini s'est imposé sur le score de 1-0 face à Wuhan Zall dans le cadre de la demi-finale retour de la Coupe de Chine. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 72e minute par le Belge. A l'aller, la bande à Fellaini s'était imposée sur le score de 5-0.

Marouane Fellaini scored the only goal for Shandong Luneng vs Wuhan Zall in the 2nd leg of the CFA cup semi-final. Added the 1st leg 5:0 win, Shandong Luneng advance to the CFA cup final with a 6:0 on aggregate. They will face Jiangsu Suning, who have no foreign player available. pic.twitter.com/AGcPDqr1Hn