PL : Arsenal à nouveau ridicule, Leicester City et Tielemans cartonnent Brighton

La journée de Premier League s'est terminée sur une nouvelle défaite d'Arsenal, la troisième consécutive et la quatrième en cinq matchs.

La position de Mikel Arteta est-elle encore tenable ? Arsenal est actuellement sur un rythme de reléguable, avec trois défaites consécutives, quatre consécutives à domicile. Les Gunners se sont cette fois inclinés à domicile face à Burnley, plombé par l'expulsion de Granit Xhaka à la 58e minute de jeu.

Pour couronner le tout, ce sera sur un auto-but de son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang qu'Arsenal finira par offrir la victoire aux Clarets (0-1). Arsenal est 15e de Premier League, à 9 points du top 5 et 5 points seulement au-dessus de la zone rouge.

Leicester, Tielemans et Praet se rapprochent de la tête

Leicester City, pendant ce temps, l'a emporté aisément face à Brighton & Hove Albion (toujours privé de Leandro Trossard). Youri Tielemans et Dennis Praet ont disputé la rencontre, le premier en tant que titulaire, le second en remplaçant l'homme du match, James Maddison, à la 75e minute. Maddison a en effet inscrit un doublé en première période ; à la pause, le score était acquis (3-0), Jamie Vardy se chargeant du troisième but.

Avec ce résultat, les Foxes se rapprochent à un point du duo de tête, Tottenham et Liverpool (25 pts).