🎥 Belges à l'étranger : Mirallas buteur face à Chadli, Hugo Cuypers inscrit son premier but de la saison

Nacer Chadli a mis le temps avant de retrouver ses sensations, mais est désormais incontournable à l'Istanbul Basaksehir : aligné à gauche, il a débuté pour la troisième fois consécutive en championnat face à Gaziantep, où était titularisé Kevin Mirallas. Le champion en titre s'est incliné à domicile (1-2), avec un premier but d'ailleurs signé Mirallas !

Crivelli répondra à l'ex-Diable Rouge, mais Demir offrira la victoire à Gaziantep à la 74e. L'Istanbul Basaksehir de Chadli et Bolingoli (resté sur le banc) réalise un très mauvais début de saison et est désormais 12e de Turquie. Gaziantep est 6e du championnat, trois points devant après cette victoire.

Le Belge Hugo Cuypers, de son côté, s'est signalé avec l'Olympiakos : monté au jeu, il a inscrit le cinquième but de la plantureuse victoire du club athénien sur la pelouse de Lamia (0-6). Son premier but de la saison, pour sa troisième apparition. Notons que le joueur, formé au Standard, s'est ensuite exprimé à l'interview ... en grec, preuve de sa belle intégration au pays malgré son temps de jeu limité depuis sa signature à l'Olympiakos !

Greek=f***ing hard language RESPECT Hugo Cuypersūüáßūüá™

Another sign of how much he wants to make it at Olympiacos. Reminder,his agent wanted him to go2 AEK a few seasons ago. He refused & had to spend 1entire season in the pits &last season on loan. This yr he finally gets his chance https://t.co/fgF2L7fVQK