Romelu Lukaku finaliste pour le titre de sportif belge de l'année!

Auteur d'une solide année 2020, Romelu Lukaku fait partie des trois finalistes pour le titre de Sportif Belge de l'Année. Mais la concurrence est aiguisée.

Comme chaque année Sportspress.be, l'association qui regroupe journalistes sportifs belges, organisera son gala du sport, le 17 décembre prochain. Un gala avec six récompenses à pourvoir: les titres prestigieux de sportif et sportive de l'année, mais aussi ceux d'équipe, d'espoir, d'entraîneur et d'athlète paralympique de l'année. Sportspress a publié ce lundi la liste des trois finalistes dans chaque catégorie: avec plusieurs artistes du ballon rond

Sportif de l'année: Romelu après Eden, Thibaut et Kevin?

Si les cyclistes sont majoritaires au palmarès du sportif belge de l'année, les Diables Rouges ont trusté les récompenses ces dernières années. Thibaut Courtois avait remporté le prix en 2014, Kevin De Bruyne (2015) et Eden Hazard (2018) l'ont imité. Romelu Lukaku peut-il à son tour inscrire son nom au palmarès*?. Les deux autres finalistes sont deux cyclistes: Remco Evenepoel, tenant du titre, et Wout Van Aert qui a déjà trusté pas mal de récompenses de fin d'année et qui apparaît comme le favori.

Les Red Flames, six ans après les Diables?

Finalistes quasiment chaque année depuis 2013, les Diables ont reçu le trophée d'équipe de l'année en 2013 et en 2014 et ont pris la deuxième place en 2015, 2017 et 2018. Ils ne font, cette fois, pas partie des trois finalistes. C'est le cas en revanche des Red Flames, qui se sont qualifiées pour l'Euro 2022, et qui seront en concurrence avec les Belgian Cats et Deceuninck-Quickl Step.

Espoir de l'année: avec Charles De Ketelaere

Révélation belge de l'année 2020, Charles De Ketelaere est pour sa part finaliste dans la catégorie Espoir de l'année. Entouré, forcément, par un cycliste: Thibaut Nys, spécialiste du cyclocross. Mais aussi par le pilote de rallye Grégoire Munster.

Entraîneur de l'année: Roberto Martinez et Philippe Clement concurrents

Roberto Martinez a lui aussi déjà été primé au Gala du Sport, c'était en 2018. L'Espagnol peut espérer être consacré entraîneur de l'année pour la seconde fois. Philippe Clement postule également. Le troisième finaliste est Philip Mestdagh, le coach des Belgian Cats.