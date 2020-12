Le football français est en deuil, Gérard Houllier est décédé

L'ancien sélectionneur des Bleus, entraîneur du PSG, de Liverpool et de Lyon, est décédé à l'âge de 73 ans.

Alors qu'il venait de regagner son domicile dimanche après avoir subi une nouvelle opération de l'aorte dans un hôpital parisien, Gérard Houllier est mort à l'âge de 73 ans ce lundi matin.

Gérard Houllier aura connu tous les métiers du football, sauf celui de joueur professionnel. Ancien joueur amateur, instituteur puis professeur d'anglais, il avait débuté comme coach avec Noeux-les-Mines en Ligue 2 avant de rejoindre Lens en Ligue 1. Il sera ensuite champion avec le PSG en 1986. Par la suite, il deviendra l'adjoint d'Henri Michel puis de Michel Platini au sein de l'équipe de France, avant d'être sélectionneur en 1992. Il sera également à la tête de Liverpool entre 1998 et 2004, avec une année 2001 exceptionnelle marquée par quatre trophées (Cup, Coupe de la Ligue, Coupe de l'UEFA et Supercoupe). Puis, il débarquera à Lyon où il remportera deux titres de champion de France en 2006 et 2007.

Ces dix dernières années, il avait dû s'éloigner des terrains, mais jouait tout de même un rôle dans l'émergence des clubs de la galaxie RedBull, de Leipzig à Salzbourg, en passant par New York, et était devenu conseiller de Jean-Michel Aulas à l'Olympique Lyonnais.