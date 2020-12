Joakim Maehle ne devrait pas rester : Genk laissera partir son joueur, frustré l'été dernier

Joakim Maehle avait été forcé de prendre son mal en patience l'été dernier après que le Racing Genk ait augmenté son prix en dernière minute, amenant le refus de l'OM. Le Danois, frustré, devrait recevoir son bon de sortie cet hiver.

Joakim Maehle (23 ans) ne s'en était pas caché : le comportement du Racing Genk l'été dernier dans le dossier devant l'envoyer à Marseille l'avait laissé amer et si le latéral danois avait rapidement retrouvé les terrains et son meilleur niveau, il n'avait plus qu'une idée en tête - quitter la Belgique le plus vite possible. Cela devrait être pour cet hiver : d'après le média danois BT, Genk aurait accepté de laisser partir Maehle en janvier.

Le Racing Genk étudierait actuellement plusieurs offres, parmi lesquelles une nouvelle en provenance de l'Atalanta Bergame. L'Olympique de Marseille serait toujours une possibilité, même si les Phocéens avaient été refroidis par l'attitude limbourgeoise cet été. Dans les deux cas, la vente devrait se situer aux alentours des 10 millions d'euros. Enfin, l'Olympique Lyonnais est également cité par BT, mais aucune offre concrète n'est encore arrivée.