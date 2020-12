Au caractère, Mouscron arrache un nul au goût de victoire

Après sa belle victoire face au Beerschot, Mouscron espérait enfin enchaîner deux victoires de suite. C'est raté, mais ce point arraché en seconde période a le goût d'une victoire.

Mouscron avait dégusté les Rats en entrée, l'autre promu se présentait dans la foulée au Canonnier et les Hurlus voulaient prendre leur revanche sur la défaite subie il y a à peine une semaine à Den Dreef. L'absence d'Henry, blessé à la cheville, leur enlevait une épine hors du pied.

Mais pendant 70 minutes il y a une différence de niveau entre les deux équipes, qu'Henry soit présent ou non. Cette différence, elle se fait dans les rectangles, qui sont finalement les deux zones de décision dans le football. En première période, les Hurlus vont y rentrer dans ce rectangle, ce qui montre la différence entre le Mouscron version Siamo et celui du début de saison.

Cependant, la maladresse dans le dernier ou l'avant-dernier geste se fait sentir. Oliga manque un gros face à face, Da Costa est toujours précipité, et finalement Romo voit surtout passer des ballons au-dessus de sa tête ou arriver dans ses bras, histoire de le réchauffer.

Le pire, c'est que dans le jeu Mouscron est devenu une équipe avec un vrai plan de jeu qui n'est pas que défensif. Il y a de la projection vers l'avant, une volonté de faire mal à l'adversaire, tout le contraire de ce que les Hurlus avaient montré contre Bruges par exemple.

Mais cela n'est pas suffisant car en face, OHL est une équipe talentueuse qui peut aussi faire mal. Koffi sort plusieurs ballons chaud, et une énorme frappe de Tamari qui s'en allait dans sa lucarne. Il ne pourra cependant rien à la suite d'un ballon mal dégagé par ses défenseurs, car Vlietinckx est esseulé et bien servi par De Norre (42', 0-1).

Pire en seconde période: c'est cette fois Koffi qui relâche une frappe de Sowah et qui dans la foulée se jette les pieds en avant sur Mercier: c'est penalty, Hubert fait le break. Les Louvanistes, en confiance, se créent alors énormément d'occasions mais Koffi remportent ses duels.

Mouscron va alors avoir une deuxième vie dans ce match et va en profiter. En quelques minutes, les hommes de Simao se relèvent et reviennent au score. Par deux fois, Da Costa trompe Romo sur des ballons de contre-attaque (70' et 77', 2-2). Mais cela n'est pas arrivé par hasard: l'équipe est plus offensive, récupère les ballons 20 mètres plus haut et cela paie. Le changement tactique du coach hurlu a payé, surtout lors de la montée au jeu de Tabekou.

La fin de la rencontre est palpitante car les deux équipes se rendent coup pour coup mais plus rien ne sera marqué. Les deux équipes se quittent dos à dos et Louvain repart avec des regrets. Mouscron peut fêter ce partage comme une victoire.