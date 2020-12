Le gros coup de mou de l'Antwerp: "Si tu ne commences pas à 200%..."

Quatre défaites consécutives, toutes compétitions confondues, un 5 sur 21 en championnat: l'Antwerp est dans le creux depuis quelques semaines.

Et ça s'est confirmé mercredi soir au Bosuil, où l'Antwerp a subi la loi de Zulte Waregem. "Evidemment, ce match me laisse un mauvais sentiment, mais nous n'avons pas été si mauvais et, il y a quelques semaines, quand on gagnait, on n'était pas si bon non plus. La réalité est entre les deux", estime Ivan Leko.

Mais le coach de l'Antwerp ne nie pas que son équipe est dans le dur. "Nous devons être critiques envers nous-mêmes, analyser correctement ce qui va moins bien et revenir au base. (...) Si on avait marqué en premier, le match aurait été différent, mais ce n'est pas arrivé..."

Et Ivan Leko en attend un peu plus de ses troupes au coup d'envoi des deux dernières rencontres de l'année. "La règle, c'est que si tu ne commences pas un match à 200%, c'est difficile de le gagner." Et l'Antwerp aurait bien besoin de deux victoires pour terminer une année 2020 exceptionnelle sur une bonne note.