L'effet Vanhaezebrouck? "Tout le monde prestait en-dessous de son niveau, on corrige cela"

Après deux revers, La Gantoise a enchaîné une seconde victoire consécutive contre Waasland-Beveren. Bon pour la confiance, "mais il y a encore du travail", estiment les Buffalos.

Un six sur six qui fait du bien: battus par Ostende pour les débuts de Hein Vanhaezebrouck, puis écrasés Hoffenheim pour la dernière en Europa League, les Buffalos ont corrigé le tir en offrant à Hein Vanhaeezebrouck deux victoires convaincantes contre le Standard et Waasland-Beveren.

"La route est encore longue"

Un pas dans la bonne direction pour La Gantoise. Grâce au travail du nouveau coach? "On voit déjà la patte de l'entraîneur", estime Michael Ngadeu. "Il a d'abord voulu travailler avec la défense et ça se voit. On encaissait trop de buts." Les Buffalos, qui n'ont encaissé qu'un but en deux matchs, semblent en effet plus sereins derrière.

Mais ça demande évidemment confirmation. "Tout le monde prestait en-dessous de son niveau. On est en train de corriger cela, mais la route est encore longue. Focus sur dimanche, maintenant", conclut le Camerounais. Et c'est un sérieux test qui attendra la Gantoise dimanche, avec un déplacement sur la pelouse du Club de Bruges.