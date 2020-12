Cristiano Ronaldo porte la Juve contre Parme et Maxime Busi

Cristiano Ronaldo s'est encore élevé plus haut que tout le monde pour permettre à la Juventus de revenir sur le podium de Serie A.

Cristiano Ronaldo était resté muet, et avait manqué un penalty, mercredi, lors du partage concédé par la Juventus à Bergame, sur la pelouse de l'Atalanta, il a décidé de faire oublier cet accident de parcours, à Parme, où Maxime Busi est monté à l'heure de jeu.

Mais c'est bien Dejna Kulusevski qui a ouvert le score (23e) pour la Vieille Dame, inscrivant au passage son troisième but de la saison en championnat. Trois minutes plus tard, et grâce à une nouvelle superbe détente, Cristiano Ronaldo doublait la mise.

Déjà hauteur de deux doublés en onze jours (à Barcelone et à Gênes), CR7 n'était pas encore rassasié et en a ajouté un troisième en deuxième période, pour définitivement conforter la victoire de la Juventus. Mais c'est Alvaro Morata qui a ponctué la soirée (0-4).Septième succès de la saison en championnat pour la Juve qui retrouve la troisième place, à égalité avec l'Inter et avec un point de retard sur l'AC, qui jouent dimanche.

✌️ | Cristiano laat het er zo gemakkelijk uitzien! 😍🇵🇹#ParmaJuventus pic.twitter.com/qDGc4MxHcK — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 19, 2020