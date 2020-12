Drame pour Moussa Wagué (ex-Eupen) : on évoque une fin de carrière !

La blessure impressionnante de Moussa Wagué, qui a heurté de plein fouet un poteau, a fait le buzz la semaine passée. Le Sénégalais, découvert à l'AS Eupen et prêté par le FC Barcelone au PAOK cette saison, pourrait bien être absent très longtemps ...

On s'attendait à un verdict terrible pour Moussa Wagué (22 ans) : l'international sénégalais du FC Barcelone, prêté au PAOK et révélé en Belgique avec l'AS Eupen, s'est rompu les ligaments croisés latéraux, postérieurs, antérieurs et le tendon rotulien, annonce la presse espagnole.

Sa saison est finie, cela a déjà été annoncé par le PAOK Salonique, mais une prévision terrible est également faite par certains : Wagué pourrait être contraint de mettre un terme prématuré à sa carrière.