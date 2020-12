Une semaine parfaite, ponctuée de "bien belle manière": Charleroi est relancé

Samedi dernier, les Zèbres se faisaient secouer par leurs supporters avant de prendre la route du Stayenveld. Une semaine plus tard, le Sporting de Charleroi a, non seulement, retrouvé le chemin de la victoire, mais aussi montré le caractère qui lui avait permis d'enchaîner les victoires en début de saison...

L'heure est, à nouveau, à la fête au Sporting de Charleroi. Après une période de doutes et des résultats en dents de scie, Charleroi a retrouvé la recette du succès et ça s'est confirmé, vendredi soir. Même s'il a fallu attendre les dernières secondes pour coiffer les Mauves, sur la pelouse du Mambourg. "Un scénario incroyable et une semaine ponctuée de bien belle manière", soufflait Guillaume Gillet après la rencontre.

"Caractère et qualités"

Car, si la rencontre n'a jamais vraiment décollé, c'est Charleroi qui a pris les choses en mains dans la dernière demi-heure. "C'était en effet un match assez fermé, entre deux équipes qui se respectaient", reconnaît-il. "Mais je crois qu'on a quand même poussé un peu plus en seconde période. On a mis le nez à la fenêtre et ça nous a souri."

Avec un but en fin de rencontre, qui confirme le retour aux affaires des Zèbres et qui leur permet de conforter leur place sur le podium de la Pro League. "Lors des trois derniers matchs, on a montré beaucoup de caractère, mais aussi pas mal de qualités", se réjouit Guillaume Gillet, qui tourne déjà le regard vers le dernier défi de l'année. "Il nous reste un match avant la trêve hivernale. On aura un peu plus de repos, on va en profiter." Le rendez-vous est pris, dimanche prochain au Bosuil.