Le onze du Standard pour affronter Mouscron est connu : Cop et Oulare titulaires

Ce dimanche soir, le Standard de Liège accueille Mouscron pour le compte de la dix-septième journée de Jupiler Pro League.

Ce week-end, le Standard est dans l'obligation de renouer avec la victoire et de mettre fin à cette longue série noire de six matchs sans le moindre succès. Pour la réception de Mouscron, Philippe Montanier a décidé d'être plus offensif et de repasser à un 4-3-3. Devant Bodart, on retrouve une charnière centrale Dussenne-Bokadi, Jans au poste de back droit et Gavory à gauche. Au sein de l'entrejeu, Raskin et Bastien sont alignés derrière Amallah tandis que Lestienne, Cop et Oulare occupent le front de l'attaque.