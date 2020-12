Hans Vanaken est amer: "Si nous jouons ce match 10 fois, on le gagne 8 fois"

Comme beaucoup de ses coéquipiers, Hans Vanaken a eu des occasions contre La Gantoise mais le score est resté de 0-1. Selon le Soulier d'Or, ce n'est pas le niveau de jeu qui en est la cause.

"Ce n'était pas notre match", a déclaré Hans Vanaken après la rencontre. "Ils ont eu un face à face, puis Yaremchuk a touché la barre, puis ils ont eu le but. Nous, de notre côté nous avons essayé de faire le jeu. Nous avons cherché les espaces et nous les avons trouvés. Malheureusement, la balle n'est jamais rentrée, ou alors la dernière passe n'était pas assez bonne. Nous n'avons pas eu de chance sur certains ballons qui ne nous retombent pas dans les pieds et nous finissons par perdre sur un auto-but".

Nous devons êtres être plus efficaces - Hans Vanaken

Selon Hans Vanaken , le Club aurait mérité mieux: "Si une équipe mérite de gagner, je pense que c'est nous. Nous avons été meilleurs, dominateurs. Nous avons eu plus d'occasions pour marquer, même s"ils ont eu la meilleure. C'est dommage, je pense que si on joue ce match 10 fois on le gagne 8 fois."

Au final, le champion en titre rentre à la maison sans le moindre point. "Nous devons absolument être plus efficaces, ce qu'il s'est passé ce dimanche ne doit plus arriver. Ce n'était pas notre meilleure rencontre, certainement pas si on regarde les dernières semaines. Nous étions dans une bonne période et c'est vraiment un match que nous aurions pu gagner".