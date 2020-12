Le fils de Michel Preud'homme fait également son entrée dans le monde du football

Alors que le poste d'entraîneur du Standard de Philippe Montanier est remis en question, tout le monde se demande si Michel Preud'homme envisage un retour en tant que T1.

Michel Preud'homme s'est retiré de son poste d'entraîneur la saison dernière, mais est resté au Standard en tant que conseiller et vice-président. Maintenant que les résultats aux Rouches sont un peu dans le dur, tous les regards sont tournés vers lui et son éventuel retour.

Cependant, c'est son fils Guilian qui fait parler de lui. Avec Wout Segers, il a fondé Stand Firm, une société d'agents de joueurs, rapporte Het Nieuwsblad.

Guilian Preud'homme n'a pourtant pas pu compter sur le soutien de son père dans un premier temps. "Il voulait nous protéger de ce monde de requins dans lequel se trouvent parfois les agents de joueurs et il ne voulait pas non plus que les gens pensent qu'il était impliqué, car ce n'est pas le cas. Il y a quelque temps, je lui ai fait une présentation PowerPoint via Zoom pour exprimer notre vision. En attendant, il nous soutient."