Joakim Maehle, pour sa dernière, et un autre revenant dans le noyau de Genk

Comme prévu, Joakim Maehle fait partie du groupe de John van den Brom pour la réception de Waasland-Beveren.

De bonnes nouvelles pour John van den Brom à la veille du dernier match de l'année du KRC Genk, qui recevra Waasland-Beveren, dimanche soir. Le coach néerlandais récupère Carlos Cuesta et Joakim Maehle, tous les deux absents la semaine dernière. Le Danois fera d'ailleurs ses adieux au Racing Genk, avant de s'envoler pour l'Italie et l'Atalanta.

Deux absences à signaler tout de même: les jeunes Luca Oyen et Dries Wouters sont tous les deux forfaits en raison de blessures. Champion d'automne, mais deuxième du championnat, Genk tentera de confirmer son excellent début de saison et de rester en position de prendre la tête. Si les Limbourgeois s'imposent dimanche et lors de leur match de retard, à Eupen, le mercredi 6 janvier, ils aborderont en tête la dernière ligne droite de la phase classique.