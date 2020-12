Le top 4 pour finir l'année : Anderlecht confirme ses progrès face au Beerschot

Le RSCA passera de joyeuses fêtes de fin d'année : les Mauves ont terminé 2020 en beauté et passeront la courte trêve au sein du top 4.

À quoi tient un état d'esprit : sans ce but de dernière seconde encaissé à Charleroi, le RSC Anderlecht recevrait le Beerschot après avoir enchaîné les bons résultats et en étant invaincu depuis ... son déplacement au Kiel, le 22 novembre dernier. Pour autant, la défaite avant les fêtes ne change rien au fait que c'est un tout autre Anderlecht - mais aussi un tout autre Beerschot, qui reste sur un piètre 0/6 face à Eupen et Mouscron.

La physionomie de la rencontre le montre rapidement : les Mauves prennent l'ascendant, campent dans la moitié de terrain des Rats et multiplient les tentatives de débordement via Amuzu, très en jambes, et Mukairu. Une frappe de Lukas Nmecha trop enlevée (9e) sonne la première vraie alerte pour Vanhamel et le début de match du Beerschot tourne vraiment en eau-de-boudin quand Tarik Tissoudali se blesse sur une phase qui aurait pu valoir d'être vérifiée par le VAR, lors d'une rare incursion anversoise dans le rectangle du RSCA.

Anderlecht reprendra vite les choses en main, aussi à l'aise au milieu qu'il avait été dominé au Beerschot ; les connexions se font mais le duo Amuzu-Mukairu manque de précision dans le dernier geste. Il faut une très lourde frappe de Kemar Lawrence pour alerter Vanhamel, qui voit Cullen frôler l'ouverture du score sur le second ballon ; il faudra ensuite un penalty très léger accordé aux Mauves pour que Lukas Nmecha ouvre le score sans se poser de questions (32e, 1-0). C'est à la fois mérité dans le contenu et discutable sur la forme.

Tau-talement raté

En termes de maladresse, si Francis Amuzu n'en aura pas été avare avant et après la mi-temps, c'est cependant Percy Tau qui décroche la palme : servi sur un plateau par Nmecha juste avant la pause, il place à côté du but ; à nouveau mis dans les mêmes conditions à deux reprises au retour des vestiaires, il se loupe par deux fois (47e, 53e), même si Vanhamel est à créditer d'un bel arrêt sur le troisième face-à-face.

Le Sud-Africain ne plaide en tout cas pas sa cause alors que son retour à Brighton semble se préciser, mais l'incapacité d'Amuzu à prendre la bonne décision ou à trouver le cadre quand il la prend n'aidera pas Anderlecht. Heureusement pour Kompany, le Beerschot est dans un jour sans, à l'image d'un Holzhauser apathique, et Delcroix comme Miazga évoluent dans un fauteuil.

C'est cependant Miazga qui s'offrira ensuite un loupé : très bien trouvé sur corner, sa tête passe d'un fifrelin à côté (70e). Ce n'est que partie remise pour le RSCA : sur la phase suivante, Paul Mukairu part tout seul sur son flanc gauche et trompe Vanhamel dans un angle fermé plutôt que de chercher le centre. Son pointu fait mouche et fait le break (2-0, 71e).

Les conditions (sauf météorologiques, dantesques) auraient été idéales pour lancer le jeune Mario Stroeykens, mais le prodige de 16 ans a sauté de la feuille de match en dernière minute et il faudra donc attendre pour le voir faire ses débuts. Malgré une fin de match plus flatteuse pour le Beerschot, Anderlecht terminera tranquillement le match sans se découvrir derrière et prend trois points qui font du bien ... et sont synonymes de top 4 pour terminer l'année. Un beau cadeau de Noël pour Kompany et ses joueurs.