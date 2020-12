Peter Maes aux anges du côté de Sclessin : "C'est une victoire méritée"

Lanterne rouge de Jupiler Pro League, Saint-Trond est allé s'imposer au Standard de Liège (1-2) lors de la dix-huitième journée de Jupiler Pro League.

Peter Maes était bien sûr ravi après la victoire à Sclessin. "Nous aurions pu tuer la rencontre plus tôt. Après avoir effectué le break, nous avons eu les occasions pour faire 0-3", a confié le coach Saint-Trond à l'issue de la rencontre. "C'était une première demi-heure merveilleuse au cours de laquelle nous avons fait mal au Standard de Liège. Nous avons trouvé les bonnes solutions au milieu de terrain, l'équilibre entre le jeu court et en profondeur était parfait. Après une demi-heure, nous avons commencé à privilégier les longues balles, cela reste un point à améliorer. Mais félicitations à l'équipe", a déclaré l'ancien portier.



Au vu de la rencontre, Saint-Trond méritait de s'imposer ce samedi soir. "Nous avons tenu à dix et rapportons les trois points jusqu'au Stayen. Je suis très fier de cela. Le Standard n'a pas eu beaucoup d'occasions, alors que nous avions trois voire plutôt quatre de notre côté. C'est donc une victoire bien méritée. Nous venons de faire un six sur six, ce qui donne beaucoup de confiance à ce groupe. Nous devons maintenant garder les pieds sur terre, travailler dur et puis remettre le couvert mercredi contre le Beerschot", a conclu Peter Maes.